В Киеве из-за жары превышена норма загрязнения воздуха в ряде районов

В ряде районов Киева зафиксировано превышение максимальных значений предельно-допустимой концентрации (ПДК) оксидов углерода в воздухе, сообщает Гидрометцентр.

"С 8 августа 2017 года в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха. 9-10 августа превышены максимальные значения ПДК оксидов углерода - 1-2.6 - в районах Бессарабской, Демиевской площадей, площади Победы, Оболонского проспекта, улиц Академика Стражеско, Довженко и Скляренко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГСЧС в пятницу.

Способствующие этому метеорологические условия (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое), по прогнозу Гидрометцентра, и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г.Киеве до конца текущей недели.

В число оксидов углерода входят углекислый и крайне токсичный угарный газы. Информация об их концентрации отдельно не приводится.