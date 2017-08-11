Украинские и зарубежные правоохранители ликвидировали международный канал торговли людьми

Национальная полиция Украины и пограничники совместно с коллегами из Польши и Литвы прекратили деятельность транснационального канала отправки граждан Украины в Великобританию, где их эксплуатировали в условиях рабства.

"Преступники, используя уязвимое состояние наших сограждан, отсутствие нормального трудоустройства и зарплаты, вербовали граждан Украины под видом легального трудоустройства на территории Великобритании и нелегальным путем переправляли их из стран ЕС в Великобританию, где они были втянуты в трудовую эксплуатацию, получали маленькую зарплату и проживали в ненадлежащих условиях", - рассказал на брифинге в пятницу сотрудник департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Андрей Гоменюк.

Он сообщил, что все возможные потерпевшие получали легальные рабочие визы в Польшу и легально пересекали границу с этой страной, а из Польши преступники переправляли их в Литву. "В Литве преступники делали им легальные документы со схожей внешностью и переправляли их в Великобританию по трем маршрутам. Если не могли подобрать такие документы, то наших граждан переправляли в тайниках грузовиков. Другие преступники в Великобритании размещали граждан Украины, искали им так называемые рабочие места", - отметил А.Гоменюк.

Кроме того, при вербовке указывалось, что переезд в Великобританию стоит 4200-4700 фунтов стерлингов, и эти деньги нужно будет отрабатывать. Преступники применяли к потерпевшим физическую силу и угрожали применять ее к родным и близким. В основном вербовка происходила на западе Украины – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Украинская сторона собрала достаточно доказательств и оперативно передала их в Литву, и 8 августа литовские пограничники задержали злоумышленников. По украинскому законодательству им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

А.Гоменюк проинформировал, что процессуальный статус лиц, которые являются фигурантами уголовного производства на территории Украины, определяет следственное управление Национальной полиции Ивано-Франковской области. Четыре человека, которые задержаны литовскими правоохранителями, среди которых один – гражданин Украины, задержаны и взяты под стражу. 10 августа в Литве им была избрана мера пресечения. Согласно законодательству этой страны, за торговлю людьми им грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

При этом он отметил, что не все потерпевшие понимают, каким инструментом в руках преступников они стали, и не все согласны сотрудничать со следствием. "Хотя всем разъясняется, что они могут получить от государства как финансовую, так и психологическую помощь. Министерство социальной политики может обеспечить рабочими местами этих граждан", - указал представитель Нацполиции.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян отметил, что незаконная торговля людьми является достаточно распространенным явлением. По его словам, в 2017 году пограничники и полиция вместе со своими зарубежными коллегами ликвидировали 11 каналов незаконной торговли людьми, 12 преступников задержаны, и сейчас в разработке находятся еще 8 каналов незаконной торговли.

По его словам, ликвидированная схема действовала с 2012 года и более 200 человек стали жертвами преступников.

Офицер связи пограничной службы при посольстве Польши в Киеве, полковник Мариуш Зарецки указал, что Польша являлась транзитной территорией, через которую организаторы схемы переправляли жертв торговли людьми. "В состав раскрытой преступной организации входили граждане Польши, большинство виз было получено из польских консульских представительств", - отметил он.

М.Зарецки подчеркнул, что между польскими и украинскими пограничниками существует эффективное сотрудничество, которое успешно развивается уже много лет.