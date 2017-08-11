События

15:36 11.08.2017

НВФ игнорируют запросы на гарантии безопасности для ремонта объектов инфраструктуры Донбасса

Незаконные вооруженные формирования игнорируют запросы на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на жизненно важных объектах инфраструктуры Донбасса, что создает экологические и гуманитарные угрозы для региона, заявляет украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК).

"В течение лишь июля-августа 2017 года в адрес СЦКК поступило 78 заявок от предприятий на обеспечение режима "тишины" во время проведения ремонтно-восстановительных работ вблизи линии разграничения сторон. От ВСУ предоставлены гарантии безопасности по 72 заявкам. НВФ ОРДО за это же время не предоставили никаких гарантий на проведение работ на территории, подконтрольной правительству Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

В украинской стороне СЦКК отмечают, что боевики, в частности, ни разу не дали гарантий безопасности для проведения ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции, из за чего уже более трех лет города Красногоровка и Марьинка остаются без газоснабжения - а это 26 тыс. людей, 13 газовых котельных, шесть школ и пять дошкольных заведений, остановлена работа почти всех местных крупных предприятий.

"Кроме того, 6 июня 2017 года в результате обстрела со стороны НЗФ ОРЛО была выведена из строя газораспределительная станция вблизи с. Крымское. Без газа осталось около 3 тыс. местных жителей, три школы и больницы. И опять, никаких гарантий безопасности на время ремонта со стороны НВФ ОРЛО за два месяца предоставлено не было", - отмечают в украинской стороне СЦКК.

В СЦКК также отмечают угрозу техногенной катастрофы возле Торецка из-за критической ситуации на двух объектах.

В частности, из-за повреждения водовода "Горловка-Торецк" в начале января вода затапливает шахты им. Артема и "Южную", в результате на поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей. Также уже более двух лет нужно провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя на местном фенольном заводе: в случае ее разрушения 33 тыс. тонн жидких химических отходов попадут в реки Кривой Торец и Северский Донец.

В СЦКК отмечают, что предприятия направляли им 8 и 9 заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтных работ и по всем из них от ВСУ были получены гарантии безопасности в кратчайшие сроки, тогда как от руководства ОРДО не было получено никакого ответа.

"Эта статистика в очередной раз доказывает, что руководство ОРДО продолжает цинично игнорировать интересы гражданского населения по обе стороны линии разграничения, демонстрируя абсолютную незаинтересованность в обеспечении экологической и гуманитарной безопасности региона, а также в восстановлении гражданской инфраструктуры Донбасса", - подчеркивают в украинской стороне СЦКК.

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