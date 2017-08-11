Украинские морпехи приняли участие в учениях "Платинум Лайон-2017"

В рамках многонациональных учений "Платинум Лайон-2017" (Болгария) украинские морские пехотинцы отработали задачи по наступательной операции и уничтожению опорных пунктов условного противника, сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Морские пехотинцы ВМС ВСУ приняли участие в многонациональных учениях "Платинум Лайон-2017". Цель участия украинских "черных беретов" - приобретение навыков совместных действий в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении, размещенном на сайте украинского оборонного ведомства в пятницу.

В рамках учений военнослужащие стран-участниц также провели рейдовые действия, патрулирование, расположение на местности, ориентирование, штурм и зачистку населенного пункта.

"Кроме того, украинские военные привлекались к курсам корректировки и вызова огня, отработали нормативы радиационной, химической и биологической защиты, а также элементы тактической медицины", - говорится в сообщении.