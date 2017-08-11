Боевики помешали замглавы СММ ОБСЕ Хугу попасть на Красногоровскую ГРС

Незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области в пятницу в очередной раз помешали патрулям ОБСЕ во главе с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии Александром Хугом осуществить обзор и выяснить объем ремонтно-восстановительных работ на Красногоровской газораспределительной станции, расположенной вблизи линии столкновения, констатирует украинская сторона Совместного центра координации и контроля (СЦКК).

"НВФ ОРДО отозвали гарантию безопасности во время пребывания вблизи станции патрулей ОБСЕ, мотивируя вымышленным поводом о якобы обстреле со стороны подразделений ВСУ вечером 10-го августа пожарной машины на окраине Донецка. Настоящая же причина срыва отмеченного мероприятия - это стремление любым способом не дать Александру Хугу и сотрудникам Миссии попасть на Красногоровскую ГРС", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Facebook.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что такими действиями руководство ОРДО целеустремленно пытается создавать предпосылки для возникновения гуманитарных и экологических катастроф на подконтрольной правительству территории Украины, сознательно игнорируя все заявки на обеспечение режима "тишины" во время ремонта и восстановления критических объектов гражданской инфраструктуры.