Пожар в киевской квартире унес жизни трех человек

Пожар возник в квартире на 7-м этаже жилого дома в Бехтеревском переулке (Шевченковский район Киева). В квартире обнаружены тела двух человек, еще один погиб, выбросившись из окна, сообщает Главное управление Госслужбы Украины в Киеве.

Как говорится в сообщении ГУ ГСЧС в Киеве на странице в Фейсбуке, информация о пожаре в одной из квартир на 7-м этаже жилого дома по адресу: переулок Бехтеревский, 10, поступила в пятницу в 12.19. На место сразу же выехали сотрудники отделения 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Во время ликвидации пожара из окна квартиры выбросился мужчина, он погиб на месте.

Кроме того, в ходе разведки в коридоре квартиры был обнаружен труп, позднее в самой квартире найден еще один труп, сообщает ГУ ГСЧС.

В 13.10 пожар локализован, а в 13.54 ликвидирован, сообщает ГСЧС Украины в Фейсбуке.

Как рассказала журналистам начальник пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага, оперативно прибывшие на место спасатели вырезали бронированные входные двери квартиры, обнаружив при этом, что внутренние деревянные двери изнутри заблокированы шкафом. В коридоре они обнаружили тело женщины, а в комнате нашли тело еще одной женщины.

По словам С.Водолаги, после ликвидации пожара спасатели заметили, что у обеих женщин проломлены черепа. Сейчас на месте работают криминалисты и правоохранители, которые и установят причину пожара. Рассматривается версия - убийство с умышленным поджогом.

Начальник пресс-службы предположила, что "если эта история имеет криминальный след, то мужчина выпрыгнул сознательно".

Со слов местных жильцов, погибшая – пожилая женщина, хозяйка квартиры, другая жертва - дочь хозяйки, а мужчина снимал эту квартиру.

Она также указала, что однокомнатная квартира выгорела полностью, другие квартиры от огня не пострадали.