Правоохранители разоблачили банду, реализовавшую наркотики в Одессе

Правоохранители разоблачили на территории Одесской и Николаевской областей организованную преступную группировку, которая занималась изготовлением и реализацией наркотиков, а также имели большое количество оружия и взрывчатки, которые могли использоваться для совершения преступлений.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Госпогранслужбы Украины, группировка выращивала растения для наркотического сырья на плантациях в с.Райдолина Вознесенского района Николаевской области. После созревания вещества высушивали и готовили для формирования доз и продажи через сеть реализаторов в Одессе.

Средства от реализации наркотиков поступали на счета организаторов путем электронных переводов одного из украинских банков. Ежемесячный оборот составлял несколько миллионов гривень.

Во время обыска по адресам проживания участников преступной группы и причастного круга лиц изъято почти 90 кг наркотических веществ растительного происхождения, 55 г порошка амфетамина и около 8 л прекурсоров для его изготовления.

Изъятая партия составляет около 40 тыс. доз. "В курортный сезон в Одессе наркодельцы от их реализации могли бы получить прибыль свыше 6 млн грн", - отмечают в погранведомстве.

Правоохранители выяснили, что преступники занимались не только наркотиками – у них обнаружено также оружие и взрывчатка, количество которых дает основания исследовать их на возможную причастность к совершению других преступлений. Во время обысков изъяты тротиловые шашки, пластид, 12 боевых гранат с запалами (Ф-1 и РГД-5), значительное количество боеприпасов различных калибров к боевому оружию (АК-74, СВД, ПКМ, ПМ).

Помощь в выявлении мест сокрытия наркотиков и устройств для их обработки и фасовки оказывали кинологи со служебными собаками Госпогранслужбы Украины.

В отношении членов группировки проводятся неотложные следственные действия, которые квалифицируются по признакам шести статей Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить до 10 лет тюремного заключения.