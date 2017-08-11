События

13:51 11.08.2017

В сентябрю на Яворовском полигоне заработает Центр имитационного моделирования

Центр имитационного моделирования на базе Международного центра миротворческой и безопасности во Львовской области будет готов к работе к концу августа текущего года, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Процесс создания центра идет согласно запланированным срокам и уже до конца августа центр для подготовки штабов и подразделений до бригады включительно будет готов к работе", - сказал С.Полторак во время визита в Национальную академию сухопутных войск.

Как сообщается на официальном сайте Минобороны, по словам главы ведомства, на строительство центра Минобороны выделило более 22 млн грн, а зарубежные партнеры помогли с оборудованием, часть из которого стоимостью $1,5 млн поставлена.

"Уже завершены строительные работы, а уже с 15 августа начнется настройка самих тренажеров", - добавил С.Полторак.

Как сообщалось, Центр имитационного моделирования общей площадью 3,5тыс.кв.м. строится в Национальной академии Сухопутных войск (Яворовский полигон, Львовская обл.). Строительство центра было начато в 2016 году по стандартам НАТО.

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