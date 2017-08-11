Семеро фигурантов дела о хищении средств проекта "Стена" арестованы

Соломенский районный суд Киева 10-11 августа избрал меру пресечения семерым фигурантам уголовного производства по факту растраты средств, выделенных для обустройства украинско-российской государственной границы (проект "Стена") – все они взяты под стражу с альтернативой залога, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) на странице в Фейсбуке в пятницу.

Согласно сообщению САП, бывшему начальнику Первого отдельного отдела капитального строительства Государственной пограничной службы Украины и директору-основателю ООО "Стройцентр "Витязь" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 8,2 млн грн (для каждого).

Директор ООО "АЗІ" арестован с возможностью внесения залога в 3,6 млн грн; начальник Управления строительства департамента ресурсного обеспечения погранслужбы – под стражей с альтернативой залога в 3,2 млн грн. Посредник взят под арест с возможностью внесения залога в 1,2 млн грн.

Кроме того, суд постановил арестовать старшего офицера Первого отдельного отдела капитального строительства погранслужбы и бывшего директора ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины" с альтернативой залога в 500 тыс. грн (для каждого).

"Общая сумма залогов составляет около 25,5 млн грн. Таким образом, суд удовлетворил ходатайства детективов и прокуроров в полном объеме", - резюмируют в САП.

Ранее сообщалось об аресте с альтернативой залога пятерых фигурантов дела о хищении средств проекта "Стена".

Расследование в уголовном производстве по факту растраты средств госбюджета во время реализации проекта "Стена" НАБУ осуществляет с марта 2016 года по предварительной квалификации по ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) и ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) УК Украины. По версии следствия, в результате преступных действий интересам государства нанесены убытки свыше 16 млн грн.

8 августа 2017 года пресс-служба НАБУ сообщили, что детективы Бюро задержали 6 лиц в рамках расследования этого уголовного производства. По данным НАБУ, среди задержанных - служебные лица Государственной пограничной службы Украины и предприятий-подрядчиков. В тот же день был задержан и посредник.

Задержанные подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения), ч.2 ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств в особо крупных размерах или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

9 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении семи лицам, задержанным в рамках расследования в уголовном производстве по растратам выделенных на "Стену" госсредств.

В Бюро уточнили, что уведомили о подозрениях в рамках данного производства начальника управления капитального строительства Госпогранслужбы Украины, старшего офицера Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы, экс-начальник Первого отдельного отдела капстроительства Госпогранслужбы. Также среди подозреваемых - руководители компаний, планировавших строить "Стену": директор ООО "АЗУ", директор ГП "Черниговский облавтодор" ГАК "Автомобильные дороги Украины", директор и основатель ООО "Стройцентр "Витязь". Еще один подозреваемый выполнял роль посредника.

По данным НАБУ, задержанные находятся в изоляторе временного содержания ГУ Нацполиции в Киеве.

Директор НАБУ Артем Сытник не исключает появления новых подозреваемых по этому делу. "Расследование продолжается... Появления новых подозреваемых исключать не буду", - сказал А.Сытник на пресс-конференции 10 августа, отметив, что произошедшие задержания - "не окончательная точка".