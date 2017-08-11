События

11:19 11.08.2017

Полторак: Каждый пятый поступивший в академию Сухопутных войск – участник АТО

Каждый пятый поступивший в Национальную академию Сухопутных войск в нынешнем году является участником антитеррористической операции, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"По результатам нынешнего набора в академию, каждый 5 первокурсник - участник АТО", - сказал С.Полторак в ходе подготовки учебно-материальной базы академии к новому учебному году, сообщила пресс-служба Минобороны.

"Стоит отметить, что почти 40 процентов из тех, кто поступил в этом году, - люди с опытом военной службы, или бывшие срочники, или нынешние контрактники, которые решили получить офицерские звания, - добавил глава оборонного ведомства.

Как сообщает Минобороны, в академии глава ведомства проверил результаты проведения набора первокурсников в учебное заведение и Военный колледж сержантского состава.

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Интерфакс-Украина
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