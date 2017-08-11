События

10:53 11.08.2017

Пожарный на севере Италии признался, что разжигал огонь в лесах, чтобы почувствовать адреналин

Итальянские карабинеры задержали в Ломбардии пожарного-добровольца, признавшегося в разжигании пожаров в лесах, сообщают в пятницу римские СМИ.

Расследование стартовало, когда стражи порядка заметили, что в районе близ города Павия (область Ломбардия) подозрительно часто стали возникать очаги возгорания.

В итоге карабинеры засняли на камеры, как 28-летний мужчина разжигает огонь, а затем - задержали нарушителя, оказавшегося пожарным.

На допросе этот человек заявил, что разжигал огонь, а потом - приезжал с коллегами тушить его, так как "хотел получить адреналина". По его словам, однажды он посмотрел американский сериал, в котором показывалось, как пожарные в США героически борются с огнем. Между тем, в районе на севере Италии, в котором работала его пожарная команда, огонь в лесах разгорается крайне редко. В итоге мужчина решил самостоятельно совершать поджоги, чтобы потом действовать подобно героям столь понравившегося ему сериала.

Ранее в августе сообщалось, что на Сицилии под суд попали 15 пожарных добровольцев, которые тоже сами разжигали огонь, а потом - ехали его тушить. Однако в отличие от коллеги из Ломбардии сицилийцы делали это не ради острых ощущений, а чтобы заработать денег: за каждый экстренный вызов им доплачивали по 10 евро.

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Интерфакс-Украина
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