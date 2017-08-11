В 10 областях Украины на выходные объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В 10 областях юга, востока и центра Украины с пятницы по понедельник будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

"По данным Укргидрометцентра, 11-14 августа в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях чрезвычайная пожарная (5 класса) опасность", - сообщается на сайте ГСЧС в пятницу.

В ведомстве призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.