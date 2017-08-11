Двое украинских военных ранены с начала суток в зоне АТО

Двое военнослужащих получили ранение в зоне проведения АТО с начала суток пятницы, сообщил агентству спикер пресс-центра штаба АТО Анатолий Стельмах.

"С начала суток у нас двое раненых. Противник трижды нарушал режим прекращения огня", - сообщил А.Стельмах агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу утром.

В частности, по его словам, по г.Авдеевка Донецкой области боевики вели обстрел из миномета калибром 82 мм и гранатометов. "Также гранатометы боевики применили в населенных пунктах Крымское и Новоалександровка", - рассказал спикер пресс-центра штаба АТО.

"Во всех трех случаях силы АТО были вынуждены открывать огонь в ответ", - добавил А.Стельмах.