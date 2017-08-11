Правоохранители Украины выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием Bitcoin

Правоохранители Украины выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием криптовалюты Bitcoin.

Постановление Шевченковского районного суда в Киеве по этому делу обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно представленным материалам, старший следователь главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) задержал уроженца Сум, который, как было выявлено во время досудебного расследования, разработал преступную схему завладения денежными средствами с платежных карточек третьих лиц.

В частности, обладая знаниями в сфере информационных технологий, задержанное лицо подыскало в сети интернет сайт, на котором осуществлялась продажа идентификационных данных, так называемых "дампов", которые были незаконно считаны с магнитных полос платежных карточек пользователей на территории США. Указанные данные являлись достаточными для создания дубликатов таких карточек и осуществления с их помощью платежей без согласия и ведома законных собственников.

Поскольку сделанные таким образом дубликаты могли быть использованы без риска блокировки только на территории США, задержанное лицо привлекло соучастников для реализации этой схемы и организовало их выезд в США за счет привлечения имеющихся там родственных связей.

По прибытию в США, соучастники должны были приобрести оборудование, необходимое для создания дубликатов платежных карточек (устройство для записи магнитных полос, а также заготовки с магнитными лентами), приобрести дампы на сайте и изготовить необходимое количество дубликатов. В дальнейшем они должны были использовать указанные поддельные карточки для покупки в розничных торговых сетях подарочных сертификатов известных интернет-магазинов (Amazon, Ebay, Apple Store, iTunes и др.), которые могли быть использованы вместо денежных средств для покупки товаров в указанных магазинах.

После покупки достаточного количества подарочных сертификатов, соучастники должны были стереть защитное покрытие на секретных кодах, сфотографировать указанные сертификаты с открытыми секретными кодами и переслать изображение задержанному лицу посредством электронной почты, для сбыта другим лицам в обмен на суррогатные деньги, так называемую "крипровалюту" Bitcoin. Это позволяло осуществлять такие операции без раскрытия реальных данных контрагентов с задержанным лицом. В дальнейшем полученные Bitcoin обменивались на наличные в гривне или долларах США.

Указанная схема реализовывалась в период с 2014 года по настоящее время. Следствию пока не удалось установить точное количество привлеченных лиц и их идентификационные данные. Также не известно точное количество подделанных платежных карточек. В то же время в материалах отмечено, что их было произведено не менее 97 штук. Путем использования поддельных карточек соучастникам удалось приобрести подарочные сертификаты торговых сетей на сумму не менее $3 млн 762,501 тыс.

Полученные таким образом средства задержанное лицо в октябре 2016 года использовало для покупки автомобиля Audi A8, а также Lexus RX 350 и Mercedes-Benz CLA 200 в пользу других лиц.

Таким образом, указанное лицо подозревается в получении, завладении и использовании средств и другого имущества, полученного в результате общественно небезопасного противоправного действия.

Уголовный кодекс Украины также предусматривает дополнительное взыскание за соответствующие действия в виде ареста имущества. Соответствующее ходатайство было подано в суд следователем главного следственного управления СБУ. Суд по итогам заседания 11 июля постановил удовлетворить ходатайство.