С начала года на водоемах Украины утонул 721 человек

По состоянию на август 2017 г. на водоемах Украины погиб 721 человек, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек, из которых 74 ребенка. При этом спасено 505 человек, в том числе 107 детей", - сообщают в ведомстве.

Для уменьшения несчастных случаев специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды. Несмотря на это, ГСЧС призывает граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха.