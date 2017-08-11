События

09:39 11.08.2017

С начала года на водоемах Украины утонул 721 человек

По состоянию на август 2017 г. на водоемах Украины погиб 721 человек, сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погиб 721 человек, из которых 74 ребенка. При этом спасено 505 человек, в том числе 107 детей", - сообщают в ведомстве.

Для уменьшения несчастных случаев специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды. Несмотря на это, ГСЧС призывает граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения во время отдыха.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Зарплаты военнослужащим в зоне АТО будут повышены с сентября

В 10 областях Украины на выходные объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Двое украинских военных ранены с начала суток в зоне АТО

Фигуранты дела о хищении средств проекта "Стена" взяты под арест

Саакашвили приехал в Венгрию

ПОСЛЕДНЕЕ

Пожарный на севере Италии признался, что разжигал огонь в лесах, чтобы почувствовать адреналин

ОБСЕ восстановила работу поврежденной ранее камеры наблюдения ДФС

Правоохранители Украины выявили схему мошенничества и легализации денежных средств с использованием Bitcoin

Чтобы въехать в Украину, Саакашвили понадобится виза

Кабмин одобрил закупку юруслуг для представления интересов Украины в деле о "заморозке" EUR15 млн гарантий за проведение Евровидения-2017

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА