Обвинительный акт в деле чиновников Минобороны Украины, завысивших стоимость касок и бронежилетов, направлен в суд

Главная военная прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по фактам завладения крупной суммы государственных средств и служебной халатности при закупках в 2014-2015 годах касок и бронежилетов для Вооруженных сил Украины.

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины, досудебное расследование установило, что 5 бывших и нынешних руководителей департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины, а также начальник финансового управления этого департамента, вопреки требованиям законодательства, подписали ряд договоров поставки касок и бронежилетов по цене с НДС.

На основании подписанных платежных поручений Минобороны в течение 2014-2015 годов незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика в целом 32,6 млн грн в виде НДС. Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам министерства на общую сумму более 1,5 млн грн.

Во время следствия допрошены более 100 человек, изъяты и исследованы более 3 тыс. документов, проведено почти 30 ревизий и судебных экспертиз, отмечает пресс-служба.

На основании собранных доказательств 5 бывшим и нынешним руководителям департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Кроме того, в рамках этого дела сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах (ч.5 ст.191 УК Украины) директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Минобороны на сумму 34,1 млн грн.

Обвинительные акты в отношении всех указанных лиц направлены в суд.

С целью обеспечения возмещения ущерба имущество обвиняемых арестовано.