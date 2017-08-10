Движение на ж/д-линии Купянск-Лисичанск прервано из-за падения дерева на высоковольтный кабель

В г.Кременная Луганской области вблизи железнодорожной станции "Юный" спиленное дерево повредило высоковольтный кабель, перекрыв движение на железнодорожной линии и обесточив водонасосную станцию, сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Национальной полиции Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Установлено, что сегодня утром неустановленное лицо путем спила дерева повредило высоковольтный кабель между опорами линии электропередачи, что повлекло тяжкие последствия в виде длительного простоя пассажирского поезда сообщением "Лисичанск-Харьков" и остановки работы "Житловской водонасосной станции", - написала Т.Погукай на своей странице в соцсети Facebook в четверг, сославшись на информацию Кременского отдела полиции.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.194-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение объектов электроэнергетики, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия), санкция которой предусматривает лишение свободы на 8-15 лет.

"В настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя", - сообщила Т.Погукай.

Железнодорожная линия Купянск-Лисичанск, на которой расположена станция "Юный" и единственная проходящая через Кременную, не электрифицирована и почти на всем протяжении однопутная.