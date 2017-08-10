События

19:28 10.08.2017

В Луцке избили темнокожих студентов, у омбудсмена просят руководство облполиции взять дело на контроль

Двое темнокожих студентов-иностранцев были госпитализированы после нападения на них неизвестных лиц 3 августа в Луцке. Руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко просит начальника Главного управления Национальной полиции в Волынской области взять на контроль досудебное расследование соответствующего уголовного производства по факту расовой нетерпимости.

"Сотрудники секретариата уполномоченного выявили информацию об инциденте, случившемся, вероятно, на почве нетерпимости. По размещенной в СМИ информации, 3 августа около 21:00… в г.Луцке неизвестные молодые ребята напали на группу темнокожих студентов местного вуза. В результате драки по крайней мере двое темнокожих парней попали в больницу", - сообщается на официальном сайте обмудсмена в четверг.

При этом отмечается, что во время инцидента нападающие выкрикивали оскорбления расистского характера.

В письме, направленном руководителю Волынской областной полиции, подчеркивается, что ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за преднамеренные действия по разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также прямое или непрямое ограничение прав или установление прямых или непрямых привилегий граждан по признакам расы и цвета кожи, совмещенное с насилием, обманом или угрозами.

"Надлежащее реагирование на правонарушения, совершенные на почве расовой нетерпимости, их расследование и принятие мер с целью предотвращения их совершения - залог безопасного для иностранцев общественного пространства. Сейчас среди иностранных студентов господствует страх, который не позволяет им свободно передвигаться по городу", - отмечается в письме руководителя секретариата омбудсмена.

Кроме того, в письме указывается на необходимость до 1 сентября 2017 года сообщить уполномоченному о криминально-правовой квалификации действий правонарушителей и о текущем состоянии досудебного расследования, а также предоставить исчерпывающую информацию о мерах, предпринимаемых для установления мотива расовой нетерпимости.

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В Луцке избили темнокожих студентов

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