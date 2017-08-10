События

19:12 10.08.2017

Минюст надеется осенью убрать пробелы в назначениях судами сомнительных экспертов

Проблема назначения судами сомнительных частных экспертов и экспертных организаций может быть снята уже этой осенью, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Надеюсь, уже осенью уберем эти проблемы… Частные эксперты и экспертные организации не несут никакой ответственности", – сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, комментируя жалобу одного из иностранных инвесторов на назначение судом частных экспертов без соответствующей квалификации.

П.Петренко добавил, что подобные государственные экспертные институты "хотя бы учитываются".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики продолжают одиночные обстрелы позиций сил АТО

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении Арбузова

СММ ОБСЕ сообщает о задержании их патруля в ОРДО

В учениях "Рэпид Трайдент-2017" будут участвовать 2,5 тыс военных из Украины и 14 стран

Полиция открыла дело по статье "хулиганство" после стрельбы у вокзала в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Обвинительный акт в деле чиновников Минобороны Украины, завысивших стоимость касок и бронежилетов, направлен в суд

Движение на ж/д-линии Купянск-Лисичанск прервано из-за падения дерева на высоковольтный кабель

В Луцке избили темнокожих студентов, у омбудсмена просят руководство облполиции взять дело на контроль

The HALO Trust с 14 августа начнут гуманитарное разминирование в двух районах Донецкой области

В Луцке избили темнокожих студентов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Все для собак на price.ua
РЕКЛАМА