Минюст надеется осенью убрать пробелы в назначениях судами сомнительных экспертов

Проблема назначения судами сомнительных частных экспертов и экспертных организаций может быть снята уже этой осенью, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Надеюсь, уже осенью уберем эти проблемы… Частные эксперты и экспертные организации не несут никакой ответственности", – сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, комментируя жалобу одного из иностранных инвесторов на назначение судом частных экспертов без соответствующей квалификации.

П.Петренко добавил, что подобные государственные экспертные институты "хотя бы учитываются".