События

19:09 10.08.2017

The HALO Trust с 14 августа начнут гуманитарное разминирование в двух районах Донецкой области

Представители неправительственной организации The HALO Trust с понедельника, 14 августа, начнут гуманитарное разминирование в ряде населенных пунктов Донецкой области, сообщает сайт Министерства обороны Украины.

"С целью оценки наличия, характера и степени загрязнения территорий минами и взрывоопасными остатками войны неправительственная организация The HALO Trust с 14 августа начинает выполнение мероприятий гуманитарного разминирования в районах населенных пунктов Ломакино, Талаковка, Гнутово - Мариупольского района и Мирное - Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

В Минобороны указали, что эти действия будут выполняться во исполнение "Плана мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей на 2017 год" под координацией украинского оборонного ведомства.

Согласно информации из открытых источников, The HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Мы создаем безопасные условия в разрушенных войной сообществах путем очистки наземных мин, управления запасами оружия и уничтожения неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении на сайте The HALO Trust.

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