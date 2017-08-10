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18:44 10.08.2017

Суд разрешил специальное досудебное расследование в отношении Арбузова

Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова по делу о невыполнении акционерами "Укртелекома" и "ЕСУ" условий приватизации.

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, соответствующее решение суд принял на заседании в четверг, удовлетворив соответствующее ходатайство Генпрокуратуры.

В ведомстве напоминают, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту невыполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" - ООО "ЕСУ" условий приватизации в части создания выделенной телекоммуникационной сети спецназначения и незаконного ее финансирования в 2012-13гг за счет средств госбюджета Украины на сумму 220 млн грн.

В этом производстве 24 апреля было составлено сообщение о подозрении С.Арбузову по ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, 26 мая он объявлен в розыск.

Как сообщалось, 22 мая генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о завершении досудебного расследования в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и что уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, бывшего министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения С.Арбузова.

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