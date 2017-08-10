Астрономы обнаружили в соседней системе две планеты, схожие с Землей

Группа ученых обнаружила две планеты, схожие с Землей, где может существовать жизнь, пишет в четверг газета "Индепендент".

Планеты вращаются вокруг солнцеподобной звезды Тау Кита, которая является одной из ближайших к Солнечной системе.

Как отмечает издание, шансы обнаружения жизни на этих планетах достаточно высоки из-за того, что они похожи на Землю как по своему размеру, так и по расположению по отношению к звезде. При этом сама Тау Кита расположена таким образом, что делает небольшую часть планетной системы "пригодной для возникновения жизни".

"Мы максимально приблизились к тому, чтобы понять правильные критерии, которые будут использоваться для нахождения планет, схожих с Землей", - отметил глава исследования, доктор из университета Хартфордшира (Великобритания) Фабо Фенг.

"И это позволило нам найти две планеты вне солнечной системы, где потенциально существует жизнь", - добавил он.