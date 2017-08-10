Полиция открыла дело по статье "хулиганство" после стрельбы у вокзала в Киеве

Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство" по факту стрельбы и травмирования трех человек на площади Вокзальной в Киеве. Потерпевшие отказались писать официальные заявления о произошедшем.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, после оказания медицинской помощи один из троих пострадавших покинул больницу. От написания официальных заявлений потерпевшие отказались.

"Однако, несмотря на это, правоохранители начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы", - подчеркивает отдел коммуникации.

Как сообщалось, в четверг утром на площади Вокзальной возле железнодорожного вокзала в Киеве произошел конфликт между двумя группами граждан, во время которого двое неустановленных лиц, предположительно, из травматического оружия причинили травмы ног и рук трем мужчинам, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавших доставили в больницу для оказания необходимой помощи.