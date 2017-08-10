В Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя женщина

Полиция открыла уголовное производство по статьях "умышленное убийство" и "покушение на убийство" после гибели жительницы с.Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) и огнестрельного ранения ее мужа во время конфликта, возникшего между семейной парой и их гостем-военнослужащим.

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Луганской области, в полицию обратились медики с информацией о том, что в Лисичанской больнице в результате обширного кровоизлияния умерла 25-летняя жительница с.Троицкое, которая была госпитализирована с огнестрельными ранениями.

Сотрудники Попаснянского отдела полиции установили, что ночью 8 августа женщина праздновала дома свой день рождения. Владелец дома, 29-летний муж потерпевшей, пригласил в гости военнослужащих, они вместе употребляли спиртные напитки.

"Позднее, во время употребления спиртных напитков между одним из военнослужащих и семьей потерпевших, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате чего была ранена женщина и ее муж", - передает хронологию событий отдел коммуникации полиции.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы патронов калибра 5,45 мм.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 15 п. 1 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

В настоящее время военнослужащие, о которых шла речь, находятся в военной прокуратуре Луганского гарнизона.

Ранее о произошедшем сообщал и пресс-центр штаба АТО. В штабе указали, что уполномоченные органы проверяют версию возможной причастности к совершению преступления военнослужащими Вооруженных сил Украины, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции в Луганской области.

По предварительным данным, это произошло на фоне бытовой ссоры между военнослужащими одного из подразделений ВСУ и гражданскими лицами. Устанавливаются возможные мотивы преступления.