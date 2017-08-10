События

16:57 10.08.2017

Два сотрудника компании Chickfriend задержаны по делу о заражении куриных яиц в Нидерландах и Бельгии

Два администратора нидерландской компании Chickfriend, замешанной в скандале с заражением куриных яиц инсектицидом фипронил, задержаны в четверг в рамках расследования, сообщает сайт бельгийской газеты Le Soir.

Расследуется также причастность к заражению яиц бельгийской фирмы Poultry-Vision.

По данным издания, в четверг на ряде объектов в Нидерландах и в Бельгии состоялись обыски. "Были конфискованы компрометирующие материалы", - пишет Le Soir.

В 11 обысках в Бельгии участвовали 70 полицейских и представителей Федерального агентства по безопасности продовольственной цепи.

Как сообщалось, предполагается, что заражение яиц произошло в результате обработки кур от вшей проданным подследственными предприятиями препаратом Dega 16, к которому был добавлен опасный для здоровья и запрещенный для применения на животных, используемых в продовольственной цепи, фипронил.

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Интерфакс-Украина
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