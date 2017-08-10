Согласованного подозрения Довгому ещё нет

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что по состоянию на сегодняшний день подозрение народному депутату Олесю Довгому (группа "Воля народа") еще не согласовано.

"Пока что на сегодняшний день согласованного подозрения по Довгому нет", - сказал А.Сытник на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Как сообщалось, ненпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявлял, что О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га. "Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявил он.

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

О.Довгий заявляет, что его пытаются привлечь к ответственности за решение коллегиального органа, коим является Киевсовет. Кроме того, он подчеркивает, что в пределах своих полномочий он не подписывал решения Киевсовета, а был уполномочен лишь ставить визы на принятых решениях.

11 июля 2017 года Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по О.Довгому начали проводить следственные действия.