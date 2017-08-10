Тбилисский аэропорт возобновил работу после сбоя в компьютерной программе

Сбой в работе Тбилисского международного аэропорта, возникший ночью из-за проблем у провайдера IT-услуг для отрасли воздушных перевозок международной компании SITA, полностью ликвидирован.

"На данном этапе все авиакомпании выполняют рейсы без сбоев и задержек", - говорится в заявлении турецкой компании TAV Georgia, управляющей аэропортом грузинской столицы.

Это стало возможным после того, как компания связалась с головным офисом глобальной авиационной коммуникационной системы SITA в Монреале, и были приняты меры по устранению неполадок во входящем канале системы электронной регистрации пассажиров и багажа.

Из-за этой проблемы все регистрационные операции в аэропорту сотрудникам приходилось делать вручную, на что уходило много времени, в результате с опозданием были выполнены рейсы в направлении Стамбула, Мюнхена, Афин, Варшавы, Киев, Дубая, Антальи и Шаржи.

На тбилисский аэропорт приходится порядка 78% пассажиропотока в аэропортах Грузии.