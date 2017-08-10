Число зараженных фипронилом яиц в Великобритании превышает 700 тыс.

Более 700 тыс. зараженных фипронилом куриных яиц были поставлены в Великобританию из Нидерландов, свидетельствуют новые данные британского Агентства по стандартизации продуктов питания (FSA).

Ранее оценка была ниже в 33 с лишним раза - всего 21 тыс. яиц, пишет Financial Times.

По данным агентства, в Великобритании заражены в основном полуфабрикаты и переработанные продукты, где куриные яйца являются лишь одним из многих ингредиентов. Большинство таких продуктов (например, готовые бутерброды) имеют небольшой срок годности и уже были проданы и съедены, но некоторые из них еще остаются на прилавках. Власти Великобритании вместе с розничными сетями организовали изъятие такой продукции из продажи.

Птицеводческие хозяйства Великобритания обеспечивают внутренний спрос на куриные яйца на 85%, на них заражение фипронилом не выявлено. Вместе с тем Британия ежегодно импортирует почти 2 млрд куриных яиц, отмечают в FSA.

Нидерланды являются одним из крупнейших экспортеров куриных яиц в мире. В общей сложности в Европейском союзе было продано несколько миллионов потенциально опасных яиц.

О "яичном" скандале стало известно после того, как крупные торговые сети Германии Aldi и Rewe начали изымать из продажи все яйца, привезенные из Голландии. Фипронил, который обнаружили на них, используется для уничтожения блох, вшей, клещей и тараканов. Всемирная организация здравоохранения относит его к умеренно токсичным веществам, хотя речь идет о крупных дозах. Для детей опасность несколько выше, возможно поражение внутренних органов, включая почки, печень и щитовидную железу. Использование пестицидов на птицефермах запрещено законодательством ЕС.

Власти европейских стран проводят масштабные расследования в связи с заражением куриных яиц фипронилом, в ряде случае уже разразились дипломатические скандалы. В Нидерландах и Бельгии проходят обыски десятков птицеферм, зараженные яйца также попали на рынки Германии, Швеции, Швейцарии и Франции.

Немецкий химический концерн BASF в четверг пообещал, что не будет подавать заявки на продление разрешений на использование фипронила для ряда действий, в том числе для обработки семян в Европе. Срок действия разрешений истекает 30 сентября.