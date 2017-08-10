Сытнику стыдно за процесс избрания аудиторов НАБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что испытывает чувство стыда в связи с процессом избрания Верховной Радой своего представителя в независимую комиссию по аудиту НАБУ.

"Честно говоря, чувствую не столько давление, сколько стыд за тот процесс, который происходит в парламенте по этому поводу. Надеюсь, что всё-таки решение аудиторской комиссии, какое бы оно ни было, позитивное или негативное, будет иметь какую-то легитимность и доверие со стороны общества и партнёров", - сказал А.Сытник на пресс-конференции в четверг в Киеве.

Он добавил, что сложившаяся ситуация с аудиторами напоминает "какой-то сериал": "человек не может пояснить, откуда взялся, а уже готов проверять и давать свои заключения".

"Надеюсь, что осенью ситуация несколько изменится и всё-таки будет сформирована эта комиссия", - сказал директор Бюро.

Как сообщалось, 21 марта 2017 года Верховная Рада не смогла делегировать Найджела Брауна по своей квоте в состав комиссии по аудиту НАБУ (за него проголосовали 200 парламентариев при минимально необходимых 226). Перед этим председатель парламента Андрей Парубий вынес на рейтинговое голосование кандидатуры как Н.Брауна, так и второго кандидата – Роберта Сторча. В ходе рейтингового голосования первый кандидат набрал больше голосов, после чего его кандидатуру вынесли на голосование для утверждения независимым аудитором НАБУ.

12 июля 2017 года комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендовал на рассмотрение парламента четырех кандидатов на должность аудитора НАБУ. Ими стали: профессор киевского национального университета им.Т.Шевченко Александра Яновская, за которую отдали 13 голосов, адвокат из США Марта Борщ, прокурор из Испании Карлос Кастресана и адвокат и профессор Академии адвокатуры Сергея Гончаренко, за каждого из которых члены комитета отдали по 9 голосов.

13 июля парламент не смог назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту НАБУ. По итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за"). Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.