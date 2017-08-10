Прокуратура настаивает, что письмо Януковича Путину стало основанием для агрессии РФ против Украины

Прокуроры Главной военной прокуратуры Украины настаивают, что письмо экс-президента Украины Виктора Януковича президенту России Владимиру Путину от 1 марта 2014 года с просьбой об использовании Вооруженных сил РФ для восстановления законности и защиты населения Украины послужило основанием для агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма, адвокат считает это недопустимым доказательством.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании Оболонского районного суда г.Киева по делу об обвинении В.Януковича в госизмене в четверг суд просмотрел запись заседания Совбеза ООН от 3 марта 2014 года, на котором тогдашний постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин зачитал это заявление В.Януковича.

По мнению стороны обвинения, экс-президент написал это письмо по указанию представителей власти РФ, умышленно для создания "впечатления о легитимности действий представителей власти РФ и Вооруженных сил РФ, видимости законности вторжения и оккупации подразделениями РФ территории Украины".

"Это письмо было использовано для попытки легитимации незаконного перемещения в период февраля-марта 2014 года на территорию полуострова Крым с территории РФ не менее 10,5 тыс. российских военнослужащих, 10 танков, 207 БТР и БМП, 24 единиц РСЗО "Град", более 80 орудий и 25 САУ, 80 единиц средств ПВО, 16 бомбардировщиков, 2 истребителей Су-27, 6 самолетов-разведчиков, 26 вертолетов, около 640 грузовых автомобилей и других вооружений и военной техники", - отметил прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

В свою очередь государственный защитник В.Януковича Виталий Мешечек обратил внимание на формулировку В.Чуркина при представлении этого документа, которая звучала как "фотокопия оригинала обращения", и счел его странным. Адвокат считает данное доказательство недопустимым.

Он также обратил внимание, что В.Янукович направлял письма с просьбой помощь в урегулировании ситуации в Украине от 21 февраля 2014 года не только В.Путину, но и министрам иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Кроме того, в ходе судебного заседания в четверг была продемонстрирована запись заседания Совбеза ООН от 1 марта 2014 года, на котором В.Чуркин, обосновывая дачу разрешения Совфедом РФ по обращению президента РФ на использование ВС РФ на территории Украины, указывал на обращение главы "Совета министров самопровозглашенной республики Крым" Сергея Аксенова к В.Путину с просьбой защитить жителей полуострова. В.Чуркин также сообщил, что В.Янукович "поддержал" это обращение С.Аксенова.

Адвокат В.Мешечек отметил, что это не может быть достаточным доказательством, а также указал, что прокуроры не предоставили конкретных установленных фактов использования именно Вооруженных сил РФ на территории Украины и нарушения ими территориальной целостности страны. Сторона защиты считает, что решение Совфеда РФ носило "миротворческий характер". На что прокурор Максим Крым заметил, что последствия этого решения "миротворческого характера" Украина ощущает на себе до сих пор.

Помимо этого, защитник В.Януковича в ходе исследования доказательств обвинения постоянно настаивал на том, что экс-президент не является подозреваемым, поскольку не был надлежащим образом уведомлен об этом, а доказательства военной прокуратуры считает недопустимыми, так как, по мнению адвоката, они не были получены в соответствии с Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Ранее в это день сообщалось, что Оболонский районный суд г.Киева продолжит рассматривать дело по обвинению экс-президента В.Януковича в государственной измене 15 августа в 14:00.