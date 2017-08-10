Число ураганов в Атлантике может оказаться максимальным с 2010 г.

В текущем сезоне над Атлантикой сформируются от 14 до 19 ураганов с собственными именем, то есть их число и интенсивность могут оказаться максимальными с 2010 года, сообщили журналистам эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), входящего в структуру министерства торговли США.

При этом ведомство ожидает от 5 до 9 ураганов, причем 2-5 из них будут особо мощными - со скоростью ветра не менее 111 миль в час (179 км/ч или почти 50 м/с), что соответствует категории 3 и выше по шкале Саффира - Симпсона, всего таких категорий 5.

"Начинается пик сезона, когда обычно формируется основное число ураганов", - заявил в ходе телеконференции ведущий прогнозист сезонных ураганов в Центре прогнозирования климата NOAA Джерри Белл.

На прошлой неделе Университет штата Колорадо (CSU) также отмечал, что штормовая активность в Атлантике будет интенсивнее долгосрочных средних показателей в связи с нейтральной фазой феномена Эль-Ниньо и повышенной температурой в тропических широтах. По оценкам CSU, именных тропических систем будет не менее 16, особо мощных ураганов - 3. Вероятность того, что как минимум один из них достигнет побережья, оценивается в 62% при долгосрочном среднем показателе в 52%.

По оценкам Института страховой информации США, в 18 штатах Атлантического побережья расположены жилые и коммерческие здания и объекты инфраструктуры общей стоимостью свыше $28,3 трлн, которые могут в той или иной степени пострадать в случае любого из масштабных ураганов. Наиболее уязвимым штатом с точки зрения сельского хозяйства является Флорида, в этом году отмечается повышенная угроза для нефтегазовых установок на шельфе Мексиканского залива.

В среднем за 30 лет с 1981 по 2010 годы включительно над Атлантикой формировалось 12 "именных" штормов и 6 ураганов (из них половина не ниже категории 3) в год. Сезон официально длится с 1 июня по 30 ноября, хотя может выходить за эти рамки, наиболее разрушительные ураганы обычно наблюдаются с 20 августа до начала октября, статистический пик - 10 сентября.

По данным Национального центра ураганов (NHC) США, в этом году зафиксированы уже 6 штормов над Атлантикой. Обычно это число достигается лишь в сентябре. В июне из-за тропического шторма "Синди" был эвакуирован персонал буровых установок и платформ в Мексиканском заливе, были приостановлены 17% нефтедобывающих мощностей.

В эту среду тропический шторм "Франклин" (шестой в сезоне) первым в этом году перешел в ураган. В ночь на четверг "Франклин" во второй раз достиг побережья Мексики - уже с ураганной силой, ранее на этой неделе он прошелся по полуострову Юкатан. В некоторых регионах Мексики ожидается почти 40 см осадков за сутки.

С 1953 года имена тропическим штормам над Атлантикой присваиваются из шести списков по очереди в соответствии с жестким регламентом Всемирной метеорологической организации. Перечни изначально составлялись Национальным центром США по слежению за ураганами (NHC), каждый включает 21 позицию. Имена ураганов исключительной силы, которые повлекли за собой значительные разрушения, вычеркиваются из списка, им подбирается замена. Следующим в списке на 2017 год стоит имя "Герт".