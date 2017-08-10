Погибший при крушении самолета возле Алматы пилот был этническим украинцем с гражданством Казахстана

При крушении учебного самолета возле Алматы (Казахстан) погиб этнический украинец, который был гражданином Казахстана, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве Украины в Казахстане.

"Как стало известно посольству, погибший летчик-инструктор имел гражданство Казахстана, однако он этнический украинец" - сказали агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе посольства в четверг.

Ранее в этот день пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана сообщила, что в 09.53 четверга по местному времени при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 км от контрольной точки аэродрома Азем (Алматинская область, 43 км от Алматы) произошла катастрофа воздушного судна Tecnam P-2002JF (регистрационный номер UP-LA321).

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов указанного министерства Жанибек Тайжанов уточнил, что после выполнения взлета с конвейра произошло сваливание, в результате чего воздушное судно сгорело и полностью разрушено. В момент происшествия на борту воздушного судна находились пилот-инструктор и курсант – оба погибли. В министерстве создают комиссию для расследования обстоятельств авиационного происшествия.

При этом ряд казахстанских СМИ сообщают, что в результате авиакатастрофы погибли пилот-инструктор С.Курченко, 1977 года рождения, который, по предварительной информации, является гражданином Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 года рождения.