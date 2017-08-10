Общественные организации призывают ВСП воздержаться от назначения в Верховный суд 30 кандидатов

Реанимационный пакет реформ (РПР), Общественный совет добропорядочности (ОСД) и Центр противодействия коррупции (ЦПК) призывают Высший совет правосудия (ВСП) воздержаться от назначения на должность судей нового Верховного Суда Украины 30 кандидатов, к добропорядочности которых у ОСД остаются вопросы.

Об этом представители этих организаций заявили в ходе "круглого стола" в Киеве в четверг.

Они отметили, что эти 30 судей, прошедших отбор на должность судей нового Верховного Суда, получили негативное заключение ОСД, однако Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) преодолела такие заключения.

Среди этих судей, в частности, девять кандидатов в Кассационный административный суд, шесть – в Кассационный уголовный суд, восемь - в Кассационный хозяйственный суд, шесть – в Кассационный гражданский суд.

Среди основных претензий к этим кандидатам - неправдивые данные в имущественных декларациях, несоответствие задекларированных доходов стилю жизни. Некоторые из кандидатов выносили судебные решения о запрете мирных собраний во время Революции достоинства и др.

В число 30 кандидатов вошли судьи Высшего специализированного суда Вячеслав Наставный и Сергей Слинько, которые, по данным ОСД, выносили решения в "деле Павличенко" и были причастны к делу Юрия Луценко, глава Высшего хозяйственного суда Богдан Львов и др.

По словам представителя ОСД Михаила Жернакова, совет готов сотрудничать с ВСП в вопросе принятия решения относительно этих кандидатов и уже официально обратился к ВСП по этому поводу, однако ответ не получил.

Он также отметил, что оспорить в судебном порядке решения о назначении судей нового Верховного Суда невозможно, так как закон допускает оспаривание только самим кандидатом решения о его неназначении.

Вместе с тем, по мнению члена ОСД Романа Маселко, использовать механизм судебного оспаривания во избежание попадания в новый Верховный Суд страны недобропорядочных лиц нужно с осторожностью.

"Нужно быть осторожным с такими оспариваниями, поскольку сейчас рассматривается много сценариев остановки этого процесса (отбора судей нового Верховного Суда - ИФ) в интересах прошлой политической и судебной власти", - сказал он, подчеркнув: общественность будет апеллировать к ВСП и президенту Украины, чтобы не допустить недобропорядочных, по ее мнению, кандидатов.

Р.Маселко также отметил, что новый Верховный Суд Украины может начать работу даже если в его составе будет 90 судей.

Как сообщалось, ВККСУ завершила конкурс на должность судьи нового Верховного суда и передала в ВСП материалы по 120 победившим в нем кандидатам. ВСП, в свою очередь, примет решение по этим кандидатам и направит президенту Украины представление о назначении или неназначении их.

Для участия в конкурсе на должность судьи нового Верховного Суда, который начался 7 ноября 2016 года, зарегистрировалось 1,436 тыс. лиц, документы подали 846, к конкурсу были допущены 653, к прохождению квалификационного оценивания - 625 кандидатов.

При оценке участники конкурса составили профессиональные и психологические тесты, прошли проверку Национального антикоррупционного бюро Украины и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, ОСД.

ВККСУ провела собеседование в коллегиях с 381 кандидатом.

ВККСУ по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.