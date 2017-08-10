Девушки показали более высокие результаты ВНО, чем юноши

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) сообщили, что внешнее независимое тестирование (ВНО) в текущем году лучше сдали выпускники женского пола.

В ходе пресс-конференции в четверг в Киеве директор Центра Вадим Карандий отметил, что те предметы внешнего оценивания, которые зачислялись выпускниками в качестве результатов государственной итоговой аттестации в школах, лучше сдали выпускники женского пола.

"Если анализировать результаты государственной итоговой аттестации по гендерному признаку, то тут абсолютно подтверждаются все выводы, которые делает кто угодно в сфере психологии и педагогики, что результаты девочек лучше результатов мальчиков. Это абсолютно естественно и подтверждается результатами тестов", - сказал директор Центра.

В частности, тест по математике сдали на достаточный балл 33,8% выпускников женского пола и 27,9% - мужского, а на высокий - 19,8% и 18,2% соответственно.

При этом исключением в стало ВНО по химии.