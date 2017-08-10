Оккупационный суд приговорил "крымского диверсанта" Сулейманова до 1 года и 8 месяцев колонии

Железнодорожный райсуд Симферополя в четверг приговорил к одному году и восьми месяцам колонии гражданина Украины Редвана Сулейманова, который обвинялся в ложном сообщении о теракте в Крыму, сообщил адвокат Р.Сулейманова Эмиль Курбединов.

Кроме того, суд обязал его возместить Керченской паромной переправе и автовокзалу Севастополя около 4 млн рублей ущерба.

"Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по части второй статьи 207 Уголовного кодекса РФ. Также суд удовлетворил иск оператора переправы - ООО "Морская дирекция" - на сумму около 3,5 млн рублей и иск севастопольского автовокзала в районе 400 тысяч рублей", - сообщил Э.Курбединов "Интерфаксу" в четверг.