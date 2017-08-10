Безналичная система оплаты заработала на всех парковках Киева

Столичные автомобилисты с 10 августа 2017 года могут оплачивать стоянку на городских парковках через паркомат, при помощи смс-сообщений, мобильного приложения или купив специальный талон в пунктах реализации, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Это начальный этап сложных реформ системы парковки в Киеве. Своей инициативой Виталий Кличко исключает обращение теневой наличности в этой сфере... Если кто-либо с сегодняшнего дня потребует от вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию", - цитируется в сообщении директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

По его словам, парковка на столичных стоянках в выходные бесплатная. Соответствующая информация размещена на табличках, размещенных на каждой парковочной площадке города.

"Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, парковщики требовали плату за парковку даже в выходные", – отмечает глава транспортного департамента КГГА.

Как сообщил С.Симонов, были разработаны новые требования к обустройству парковочных площадок. В планах коммунального предприятия "Киевтранспарксервис" - до конца года оборудовать по новым стандартам все площадки для дневной стоянки автомобилей.

Кроме того, к концу года должна быть разработана единая система администрирования всех существующих систем оплаты парковки. Это позволит парковочным инспекторам в режиме реального времени располагать информацией относительно оплаты стоянки по номеру автомобиля независимо от выбранного водителем способа оплаты.

По словам С.Симонова, на данном этапе инспекторы новой службы будут только информировать и предупреждать водителей о необходимости оплаты за услугу парковки. Полномочия штрафовать или эвакуировать автомобиль в случае необходимости инспекторы получат только после принятия Верховной Радой закона об упорядочивании парковки.