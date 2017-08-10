События

12:32 10.08.2017

Скатившийся с холма автомобиль раздавил туриста в Киевской области

Скатившийся с холма автомобиль смертельно травмировал 46-летниего мужчину, который с друзьями отдыхал возле реки Десна близь с.Воропаев Вышгородского района Киевской области.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, в ночь на четверг возле реки Десна двое мужчин спали в палатке, а жена одного из товарищей находилась неподалеку в автомобиле, который стоял на холме.

Когда женщина вышла из машины, авто начало катиться вниз на палатку. Один из туристов попытался остановить транспортное средство, но поскользнулся и попал под колеса.

От полученных травм 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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