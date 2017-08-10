Знойную погоду сулят украинцам синоптики в ближайшие дни

В ближайшие сутки сухую и жаркую погоду Украины будет определять поле повышенного давления, сообщает Укргидрометцентр в четверг.

В пятницу по всей стране без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°С, на побережье морей до 24°, на севере Левобережья 12-17°; днем 29-34°, в южной части, местами в западных областях 35-37°.

В Киеве - без осадков, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 августа самая высокая температура днем была 34,7 в 1992, 2015г., самая низкая ночью 8,4 в 1919, 1956г.

На субботу, 12 августа, синоптики прогнозируют без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 17-22°, днем 29-34°, на западе и юге страны местами 35-37°.

В Киеве 12 августа осадков не ожидается, ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 20-22°, днем 31-33°.

10 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-28°С, в Днепре возле Киева 24°С.