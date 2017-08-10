Гражданин Германии погиб под колесами трактора в поле в Харьковской области

На поле близ с.Семеновка Харьковской области тракторист смертельно травмировал 38-летнего гражданина Германии, который лежал в траве; возбуждено уголовное дело.

"Происшествие произошло 5 августа на поле близ с.Семеновка. Тракторист проводил дисковую обработку поля и во время разворота наехал на 38-летнего мужчину, который лежал в траве. Иностранец получил травмы, не совместимые с жизнью", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области в четверг.

По предварительным данным, гражданин Германии приехал в Украину еще в июне. Он познакомился в соцсетях с семьей из с.Шопино этого же района и решил приехать в гости. Как рассказали хозяева, их гостя очень интересовала сельская жизнь, условия развития экологического сельского хозяйства, экотуризм. Мужчина часто ходил в небольшие путешествия и однажды не вернулся.

О происшествии проинформировано консульство Германии в Украине.

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области утвердила подозрение работнику сельхозпредприятия с.Семеновка в убийстве по неосторожности (ч.1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).

Следственные действия продолжаются.