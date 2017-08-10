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12:17 10.08.2017

Протестующие против строительства АЗС "ОККО" перекрыли ул. Ревуцкого в Киеве

Протестующие против возведения автозаправочной станции (АЗС) "ОККО" в среду вечером перекрыли движение по ул. Ревуцкого в Дарницком районе Киева, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Заблокировано движение автобусов маршрутов №17 и 18 на перекрестке ул. Ревуцкого, ул.Ахматовой и ул. Тростянецкой из-за протеста местных жителей против строительства АЗС", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, движение по улице заблокировано с 19:40 среды и до настоящего времени. По этой причине движение автобусов и другого транспорта организовано по альтернативному маршруту.

Как сообщалось, ранее власти Киева договорились с компанией "ОККО" о приостановке строительства АЗС по ул. Ревуцкого на период судебных разбирательств.

Ранее на месте этого строительства неоднократно происходили стычки с местными жителями. Активисты, выступающие против строительства, заявляли о попытках арестовать их имущество и захватить квартиры силами нанятых "титушек".

Сеть АЗС "ОККО" входит в состав концерна "Галнафтогаз". Мажоритарным акционером концерна является Виталий Антонов, среди миноритарных акционеров – Европейский банк реконструкции и развития.

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