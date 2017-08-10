Глава поселкового совета в Одесской области задержан на взятке в 45 тыс. грн

Сотрудники Службы безопасности Украины и работники прокуратуры задержали во время получения взятки главу Захаровского (ранее - Фрунзовского) поселкового совета Одесской области.

Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Одесской области, глава поселкового совета был задержан при получении второй части взятки в размере 30 тыс. грн от представителя предприятия за подписание решения поселкового совета о предоставлении разрешения на разработку детального плана территории, а также подписание задания на разработку этого плана, необходимого для заключения договора аренды на земельный участок.

Отмечается, что "предоплату" за эти "услуги" в размере 15 тыс. грн задержанный получил ранее.

В настоящее время прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовно кодекса Украины.