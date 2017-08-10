Патруль обнаружил в багажнике мужчину, когда остановил иномарку в Луцке

Поздно вечером в среду экипаж патрульной полиции Луцка получил вызов о том, что по городу движется Honda Accord, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Транспортное средство обнаружили на выезде из Луцка в направлении Ровно, однако водитель не выполнил требование об остановке и проехал еще несколько километров. На выезде из с.Струмовка его все же остановили", - говорится в сообщении, обнародованном на странице ведомства в соцсети Фейсбук в четверг.

Правоохранители предложили 20-летнему водителю открыть багажник автомобиля, однако тот отказывался, что вызвало подозрение патрульных. Также при проверке в салоне автомобиля обнаружили несколько пакетиков с камнями желтого цвета одинакового размера.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В багажнике автомобиля находился 18-летний мужчина. Следователи также изъяли камни, похожие на янтарь. Все детальные обстоятельства выясняло следствие", - отметили в патрульной полиции Луцка.