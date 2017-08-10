События

11:32 10.08.2017

Кабмин урегулировал применение коэффициентов повышения оклада для сотрудников мемориала Героев Небесной сотни

Кабинет министров Украины установил применение коэффициентов повышения должностного оклада для сотрудников Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея Революции достоинства с 2018 года.

Согласно постановлению Кабмина №555 от 9 августа, мемориал внесен в перечень учреждений культуры, к сотрудникам которых применяются дополнительные коэффициенты к окладам для руководителей учреждений и их заместителей, артистического и художественного персонала в размере 2,2-4; для руководителей структурных подразделений, профессионалов, специалистов, высококвалифицированных рабочих, которые обеспечивают и непосредственно выполняют творческие, музейные, научно-исследовательские, научно-образовательные функции, а также функции по охране культурного наследия - 2-3,7.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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