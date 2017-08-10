События

11:22 10.08.2017

Конфликт на площади Вокзальной в Киеве: есть раненые

На площади Вокзальной произошел конфликт между двумя группами граждан, во время которого двое неустановленных лиц из травматического оружия причинили травмы ног и рук трем мужчинам, после чего скрылись с места происшествия, сообщает начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киеве Оксана Блищик.

"В 9:50 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неподалеку от заведения общественного питания у железнодорожного вокзала в результате конфликта двое злоумышленников ранили, предположительно - из травматического оружия, трех мужчин. По предварительной информации врачей, у пострадавших - травмы ног и рук. Их доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь. Нападавшие скрылись", - написала О.Блищик в своей странице в "Фейсбук" в четверг утром.

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции. Правоохранители разыскивают злоумышленников, выясняют обстоятельства конфликта, общаются со свидетелями и очевидцами.

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Интерфакс-Украина
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