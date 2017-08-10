События

11:20 10.08.2017

Пять украинцев задержаны в ОАЭ в 2017 по обвинению в транспортировке и распространении наркотиков

Пять граждан Украины в 2017 году были задержаны в ОАЭ по обвинению в транспортировке и распространении наркотиков после того, как соглашались за деньги перевезти в эту страну медикаменты, сообщает Служба безопасности Украины.

"В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ. Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один – осужден", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Служба безопасности отмечает, что возросло количество украинцев, которых обманным путем привлекают к противоправной деятельности, связанной с транспортировкой и распространением наркотических веществ.

В связи с этим СБУ рекомендует гражданам Украины во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить какие-либо чужие вещи или предметы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Глава поселкового совета в Одесской области задержан на взятке в 45 тыс. грн

Суд повторно отложил рассмотрение апелляции главы Минфина о его внеплановой налоговой проверке

Конфликт на площади Вокзальной в Киеве: есть раненые

Турция закрыла Босфор

Суд приступил к изучению доказательств в деле о госизмене Януковича

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Германии погиб под колесами трактора в поле в Харьковской области

Протестующие против строительства АЗС "ОККО" перекрыли ул. Ревуцкого в Киеве

Кабмин урегулировал применение коэффициентов повышения оклада для сотрудников мемориала Героев Небесной сотни

В Музее мадам Тюссо появится восковая фигура Терезы Мэй

Патруль обнаружил в багажнике мужчину, когда остановил иномарку в Луцке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехлы для мобильных телефонов цены
РЕКЛАМА