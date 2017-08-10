Пять украинцев задержаны в ОАЭ в 2017 по обвинению в транспортировке и распространении наркотиков

Пять граждан Украины в 2017 году были задержаны в ОАЭ по обвинению в транспортировке и распространении наркотиков после того, как соглашались за деньги перевезти в эту страну медикаменты, сообщает Служба безопасности Украины.

"В текущем году на территории ОАЭ задержаны пять украинцев по обвинению в совершении преступлений, связанных с транспортировкой и распространением наркотических веществ. Все они во время пребывания в Турции получали от неизвестных деньги за перевозку в ОАЭ медпрепаратов. Четверо из них ожидают решения суда, один – осужден", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Служба безопасности отмечает, что возросло количество украинцев, которых обманным путем привлекают к противоправной деятельности, связанной с транспортировкой и распространением наркотических веществ.

В связи с этим СБУ рекомендует гражданам Украины во время поездки за границу избегать общения с подозрительными лицами и не соглашаться перевозить какие-либо чужие вещи или предметы.