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10:16 10.08.2017

Восемь граждан Венесуэлы включены в санкционный список США

США в среду расширили санкционный список в отношении восьми бывших и нынешних венесуэльских чиновников, в том числе санкции введены против брата бывшего президента страны Адана Чавеса, сообщает агентство AP.

Вашингтон обвиняет этих людей в поддержке Учредительного собрания, уполномоченного вносить изменения в Конституцию. Ранее США сочли незаконным проведение выборов в Учредительное собрание, секретарем которого был назначен А.Чавес.

"Президент Николас Мадуро привел к присяге это незаконное Учредительное собрание для того, чтобы продолжать укреплять диктатуру и сжимать хватку в стране", - говорится в заявлении министра финансов США Стивена Мнучина.

"Неуважение режима к воле венесуэльского народа неприемлемо. И США продолжат противостоять вместе с ним тирании до тех пор, пока Венесуэла не восстановит мирную и процветающую демократию", - отмечается в документе.

Ранее под санкции США подпал президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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