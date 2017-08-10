События

09:53 10.08.2017

Ураган "Франклин" обрушился на Мексику

Ураган "Франклин" достиг побережья Мексики и уже спровоцировал сход оползня на востоке страны, сообщает в четверг американский телеканал "Эй-би-си ньюс" со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами.

Ураган прошел в 128 км к юго-востоку от города Туспана. Максимальная скорость порывов ветра в зоне действия стихийного бедствия достигла более 136 км в час.

Власти штата Веракрус, на который пришелся удар стихии, в рамках мер предосторожности отменили занятия в школах.

Накануне тропический шторм "Франклин", который ранее на этой неделе прошелся по полуострову Юкатан, набрал силу и превратился в ураган. В некоторых частях полуострова оказались повалены деревья, наблюдались перебои в электроснабжении.

Этот ураган стал первым в сезоне атлантических ураганов, который ежегодно приходит в среднюю часть северной половины Атлантического океана в период с июня по ноябрь.

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Интерфакс-Украина
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