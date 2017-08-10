МККК направил на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области более 120 т гумпомощи

Международный Комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донецкой области 7 грузовиков с гуманитарной помощью весом более 120 т, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неконтролируемую территорию последовали 7 грузовиков от Международного Комитета Красного Креста", - сказано в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы в четверг.

Отмечается, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 т.