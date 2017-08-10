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09:48 10.08.2017

Группа GRECO видит необходимость создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда

Группа GRECO (The Group of States against Corruption - "Группа государств против коррупции") видит необходимость создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, который будет слушать дела о коррупции в высших эшелонах власти.

Как сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг, об этом говорится в отчете GRECO после оценки предотвращения коррупции среди народных депутатов, судей и прокуроров, одобренном в конце июня 2017 года.

"По результатам опроса украинских респондентов эксперты GRECO обратили внимание на тот факт, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследовали и инициировали привлечение к ответственности ряда топ-коррупционеров, но процесс остановился на уровне судов. После Революции Достоинства ни один чиновник до сих пор не осужден за коррупционное деяние", - говорится в сообщении НАБУ.

Поэтому, как отмечается, GRECO считает целесообразным создание в Украине специализированных судов, несмотря на исключительность этого шага.

"Вместе с тем, - отмечают эксперты, - важно, чтобы специализированные судьи для рассмотрения коррупционных дел чиновников избирались прозрачно и были защищены от внешнего воздействия", - говорится в сообщении.

Группа GRECO - орган Совета Европы по антикоррупционному мониторингу.

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Интерфакс-Украина
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