Пограничники предупредили вывоз из Украины 3 старинных книг и более сотни почтовых марок

В пункте пропуска "Екатериновка" пограничники обнаружили и изъяли у гражданина России 3 старинные книги и почтовые марки, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Вчера в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Катериновка" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинных книг и почтовых марок", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в среду.

Пограничники уточнили, что осматривая автомобиль "Fiat Doblo" российской регистрации, на котором выезжал из Украины гражданин России, пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства обнаружил три старинные книги, а именно – "Практическая магия" 1912г. издания, "Топливо" 1925г. издания и "Пятизначные таблицы логарифмов" 1930г. издания, а также коллекцию старинных почтовых марок в количестве 132 штуки.

Изъятые книги и марки передали для проведения экспертизы на предмет культурной или исторической ценности. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.